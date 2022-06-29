«الداخلية» تنجح في إتمام الصلح بين أفراد عائلتين بالأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة إسنا، وبالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

تعهد بعدم التعرض

وأوضح بيان عن وزارة الداخلية، أنّه جرى التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعا بالصلح النهائي، وتعهد كلٍ منهم بعدم التعرض للآخر.

وأكد الحاضرون، ثقتهم فى الأجهزة الأمنية وأشادوا بجهود رجال الشرطة المبذولة لإنهاء الخصومات.