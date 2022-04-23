«العربية للحوار» تنظم سحورها السنوي ضمن صالون حنان يوسف الثقافي

نظمت المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، مساء الخميس الماضي، حفل سحور لأعضاء المنظمة، احتفالًا بشهر رمضان المبارك، على هامش الصالون الثقافي الدكتورة حنان يوسف في دورته التاسعة والعشرين، والذي عُقد تحت عنوان: «دراما رمضان.. في الميزان».

وأعربت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية، عن سعادتها البالغة بعودة نشاط الصالون والمنظمة حضوريًا، بعد انقطاع فترة طويلة بسبب جائحة كورونا التي اضطرت المنظمة لعقد الصالون بشكل إلكتروني على مدار عامين تقريبًا.

وحرصت أسرة الصالون على مشاركة الحضور إلكترونيًا، من خلال نقل وقائع المناقشة، وفتح باب الحوار لأعضاء الصالون إلكترونيًا من كافة البلدان العربية كعادة الصالون التي يحرص عليها بشكل متكرر.

كما أعربت يوسف الرئيس التنفيذي للمنظمة عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من قبل الأكاديمين والمتخصصين، إضافة إلى المشاركة اللافتة للشباب، مؤكدة أنّ هذا التنوع هو الذي يميز الصالون الثقافي الذي نجح في الاستمرار بتنوع أفكاره وكذلك جمهوره.

الصالون الثقافي أحد روافد أنشطة المنظمة العربية للحوار

وأوضحت يوسف أن الصالون الثقافي هو أحد روافد أنشطة المنظمة العربية للحوار، منوهة بطموح المنظمة في تطوير الأنشطة خلال الفترة المقبلة مع بدء العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي.

وبدأت فعاليات الصالون بفتح باب النقاش حول رؤية المشاركون في الأعمال الدرامية خلال هذا العام، وتقييمهم للأفضل والظواهر التي ميزت دراما رمضان 2022.

وأكد المشاركون في الصالون الذي أدارته الدكتورة حنان يوسف مؤسسة الصالون علي ايجابية تنوع المحتوي المقدم من الأعمال الدرامية في رمضان ما بين المحتوي السياسي والاجتماعي والكوميدي وقد تصدر ت مسلسلات الاختيار والعائدون والمداح في مقدمة المسلسلات الافضل من وجهة نظر الحضور .

وأشار المشاركون إلى أنّ بعض الأعمال الدرامية افتقرت إلى وجود وحدة في محتوى السيناريو المقدم نظرًا لاشتراك عدد من الكتاب في كتابته ما أخل بتماسك العمل، وكذلك تناول المشاركون أهمية دور الدراما في تصحيح الصورة النمطية عن الدول العربية والتقارب العربي العربي.

تقييم دراما رمضان

وصرحت الدكتورة حنان يوسف بأن هذه هي المرة الثالثة التي تخصص فيها الصالون الثقافي لإحدى دوراته لتقييم دراما رمضان، نظرًا لأهمية الدراما في بناء الوعي، وأن ذلك يتم من خلال دراسة تحليلية سنوية يقوم بها الباحثون بالمنظمة العربية للحوار الجهة الراعية للصالون؛ لتقييم أعمال رمضان الدرامية من كل عام.

وأعلنت أن النتائج النهائية لهذه الدراسة سيتم نشرها لتعميم الاستفادة منها ورفعها لصناع القرار، وعرضت أهم ملامح الدراسة التي شرعت فيها لتقييم الأعمال الدرامية، والتي رصدت مجموعة من الظواهر من أبرزها استمرار تقديم المسلسلات الوطنية كظاهرة حميدة ومميزة للعام الثالث على التوالي مثل مسلسل الاختيار 3 والعائدون، بوصفها ترصد أحداث مهم في المجتمع المصري، يجب توثيقها وعرضها لأجيال الشباب.

الاختيار 3 والكبير أوي 6 والمداح من أبرز الأعمال

ورصدت الدراسة تقديم مسلسلات كوميدية على مستوى جيد، كان الجمهور المصري يفتقدها بوصفها أحد ملامح شهر رمضان، حيث لاقت إعجابا قطاعا كبيرا من الجمهور المصري، أما الظاهرة الثالثة فهي الدراما الاجتماعية التي قدمت العديد من الموضوعات المتصلة بمشكلات في المجتمع المصري، مثل مسلسل فاتن أمل حربي وراجعين يا هوى، من خلال تقديمها مجموعة من القضايا. وسيتم تقديم الدراسة في شكلها النهائي بعد انتهاء شهر رمضان.

وأجمع المشاركون أن من أبرز الأعمال هي الاختيار 3، العائدون، المداح، الكبير أوي، جزيرة غمام، أحلام سعيدة، وفاتن أمل حربي.

واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية من الطالبة ندى المنسي، وشدت بأغنية رمضان في مصر حاجة تانية، ثم بعدها بدأت فعاليات حفل السحور الذي أقيم على نيل القاهرة بمنطقة الزمالك.

وشارك فيه نخبة مرموقة من كبار الشخصيات العامة في مصر وخارجها وكذلك مجموعة متميزة من شباب الاعلاميين وتم فيه طرح عدد من الأفكار والافتراحات لمستقبل عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة، وتم عرض مجموعة من الاقتراحات، كان من أبرزها، تنظيم مؤتمر مشترك بين مصر والسعودية ضمن أنشطة المنظمة، ليكون نواة لعقد أنشطة على مستوى الدول العربية تعتمد على تعزيز العلاقة بين الاعلام والثقافة وكذلك إعطاء مساحات أكبر للشباب العربي في مختلف المجالات.