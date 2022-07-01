التحفظ على مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه في حملة أمنية بالإسماعيلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية استهداف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر المتاجرة بالمواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، حملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية القائمة على إعادة تدوير مخدرَي الحشيش والهيروين وأماكن تخزين المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

التحفظ على 60 كيلو حشيش

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته كمية من مخدر الهيروين زنة 60 كيلوجرامًا، و20 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول ومكبس بمشتملاته.

16 مليون جنيه قيمة المخدرات المضبوطة

كما ضبطت الحملة أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته عدد 10 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء في التحريات، فيما قُدرت القيمة المالية لـالمواد المخدرة المضبوطة بنحو 16 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.