أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من جامعة «PEPPERDINE» الأمريكية

في إطار حرص المؤسسات العلمية والأكاديميات الدولية على التعاون مع أكاديمية الشرطة للإطلاع على تجربتها الرائدة، استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة «PEPPERDINE»، الأمريكية للتعرف على النظام الدراسى بالأكاديمية والدرجات العلمية التى تمنحها للدارسين بها، وكذا إطلاعهم على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية في العديد من المجالات وفي الصدارة منها مبادئ حقوق الإنسان.

كان في إستقبال الوفد الزائر مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، ورحب الجميع بالوفد الزائر ونقلوا تحيات وزير الداخلية، وحرصه الدائم على الاهتمام بتلك الزيارات والتأكيد على مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأمنه وحرياته الأساسية.

فيلم تسجيلي حول إعداد وتأهيل رجال الشرطة

بدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلي يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة في سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة، أعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة والتعرف على الإمكانيات اللوجستية ودور المركز في تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية ودول الكومنولث.

وشاهد الوفد عرضا تقديميا يتضمن أنشطة المركز في مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم حرياته الأساسية على المستوى «الوطني – الإقليمي - الدولي»، ثم توجه الوفد الزائر إلى مقر كلية الدراسات العليا للتعرف على كيفية إعداد الكوادر العلمية من الضباط الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم الشرطية وفي تلك الأثناء تم مشاهدة عرض تقديمي يتضمن جهود الكلية فى مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في أوساط الضباط الراغبين في إستكمال دراستهم العليا.

جهود الأكاديمية في مجال مبادئ حقوق الإنسان

وانتقل الوفد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية والذي يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية «الوطنية – الأجنبية»، للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ومشاهدة عرض تقديمي يتضمن جهود الكلية والمركز في مجال مبادئ حقوق الإنسان في أوساط الضباط المتدربين بها، أعقب ذلك الإنتقال إلى كلية الشرطة للتعرف على سُبل تحقيق رسالتها الأساسية في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة قادر على التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة.

كما تم مشاهدة عرض تقديمي مميز يتضمن دور الكلية في إعداد وتأهيل طلابها للقيام بالدور المنوط بهم في إطار الإلترام بالقيم الإنسانية والأخلاقية وإحترام القانون وصيانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وتوجه الوفد الزائر بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الإستقبال وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد رجل الشرطة مؤهل لأداء رسالته بكفاءة وإقتدار .