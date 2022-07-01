زيارات استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العيد

بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منحهم زيارة استثنائية أول أو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتُستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفدها حتى يوم الخميس الموافق 21/7/2022 ولا تُحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكل قطاعات الوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.