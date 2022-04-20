زيارتان استثنائيتان لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة احتفالات تحرير سيناء والقيامة المجيد

بمناسبة احتفالات «عيد تحرير سيناء – عيد القيامة المجيد» وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منحهم «زيارتين استثنائيتين» اعتبارا من يوم السبت 23/4/2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 27/4/2022، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكل قطاعات الوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.