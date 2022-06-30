انتشار أمني مكثف في الإسماعيلية بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، انتشارا أمنيا مكثفا في الميادين والشوارع الرئيسية للمحافظة، بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم، والتي تحتفل بها المحافظة.

وانتشرت الخدمات الأمنية المدعومة بالأمن المركزي، في ميدان الممر وفوكس وبجوار الملاعب المفتوحة للنادي الإسماعيلي وعدد من الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو.

حفل مسائي على مسرح قصر الثقافة

وأعلنت فرقة الموسيقى العربية، اليوم الخميس، تنظيم حفل في تمام الثامنة مساءً على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بشكل مجاني لأهالي الإسماعيلية وزوارها.

وقال أحمد القاضي، قائد فرقة الموسيقي العربية، إن الحفل يبدأ في تمام الثامنة مساءً، وبشكل مجاني دون أي رسوم نهائيا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية «ميدلي» وطني، يضم أغنيات «أهو ده اللي صار» لكريم محمد ، «يا دنيا سمعاني» لمصطفى ذكري، و«مطلوب من كل وطني» لملك أسامة، و«بلد التاريخ» لدينا حسين.

تنظيم حفلات سمسمية ليلا

وتقيم محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس عدة حفلات للسمسمية في أماكن مختلفة، فيما يحتفل المواطنون بذكرى ثورة 30 يونيو في بعض ميادين وشوارع المحافظة.

وكانت قد شهدت الإسماعيلية أحداثاً كبيرة خلال ثورة 30 يونيو، كأولى المحافظات التي خرجت على حكم جماعة الإخوان الإرهابية قبل 30 يونيو بعدة أشهر، اعتراضاً على حكم الإخوان، ووصلت إلى فرض حظر تجول بمنطقة القناة بالكامل، وسط عدم استجابة الأهالي للحظر وتنظيم العديد من الاحتفاليات ومباريات كرة القدم.