«الموسيقى العربية» تحيي حفل 30 يونيو في الإسماعيلية اليوم

تحيي فرقة الإسماعيلية للموسيقى العربية اليوم الخميس، حفل ذكرى ثورة 30 يونيو، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بطريق صبري مبدي في حي ثالث الإسماعيلية.

وقال أحمد القاضي، قائد فرقة الموسيقي العربية، إن الحفل يبدأ في تمام الثامنة مساءً، وبشكل مجاني دون أي رسوم نهائيا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

ترتيب فقرات حفل الإسماعيلية

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحفل سيبدأ بـ«ميدلي» وطني، يضم أغنيات «أهو ده اللي صار» لكريم محمد ، «يا دنيا سمعاني» لمصطفى ذكري، و«مطلوب من كل وطني» لملك أسامة، و«بلد التاريخ» لدينا حسين.

كما يضم أغاني «مكتوبلي أغنيلك» لمحمد جمال، و«بحبك وحشتيني» لنوال أشرف، و«أهيم شوقا» لأحمد حسن، و«الأرض الطيبة» لمجموعة من الأصوات الجديدة لأول مرة على مسرح الثقافة، وتضم آلاء خالد وزياد أحمد وندى عماد وإسراء حسن.

الإسماعيلية تحتفل بذكرى 30 يونيو

وتحتفل محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، بذكرى ثورة 30 يونيو، بدءا من عدة افتتاحات في بعض القطاعات الطبية والخدمية، إلى احتفالات ليلية مع المواطنين، كما تشهد بعض الميادين تجمعات للمواطنين للاحتفال في عادة سنوية على أنغام السمسمية.

على الجانب الآخر، انتشرت قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، لتأمين كافة الميادين والساحات خلال احتفالات المواطنين.

وتشهد العديد من المحافظات في مصر، اليوم الخميس، إقامة عدة احتفالات بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.