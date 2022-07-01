عاجل.. حبس الزوج المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال

قررت النيابة العامة حبس زوج المجني عليها المذيعة شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في السويس، صباح أمس الخميس. وكان قسم شرطة أكتوبر تلقى بلاغًا من شخص يفيد بتغيب زوجته المذيعة شيماء جمال، أثناء وجودها في منطقة الشيخ زايد بدائرة قسم الشرطة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، وأثناء جمع التحريات حول الواقعة وملابساتها، أبلغ أحد الأشخاص عن الواقعة وأفاد بأنه يعمل لدى زوج المذيعة، وأن المتهم استأجر مزرعة في منطقة البدرشين وقتل المجني عليها بسبب خلافات أسرية.

استخراج جثمان المذيعة شيماء جمال

وعلى الفور انتقل فريق من الطب الشرعي والمباحث الجنائية واصطحب المتهم إلى مكان قتل ودفن المجني عليها، وبالفعل تم العثور على جثة سيدة مدفونة في المزرعة، ولم يُستدل عليها لأن الجثة في حالة تعفن رمي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت إجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من كون الجثة هي للمذيعة شيماء جمال من عدمه.

التحريات

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليها متزوجة منذ 8 سنوات وأن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

وأضافت التحريات بأن المتهم قبل الواقعة استأجر المزرعة لتنفيذ جريمته، وأشارت التحريات بأنه يوم الواقعة طلب من المجني عليها أن تذهب معه لمشاهدة مزرعة في منطقة البدرشين سوف يشتريها لها لمصالحتها، وذهبت معه المجني عليها وبمجرد دخولهما المزرعة وفي حضور المبلغ عن الواقعة، نشب خلاف بينهما وضرب المتهم المجني عليها بمؤخرة سلاحه الشخصي ثم خنقها بإيشارب حتى تأكد من وفاتها ثم دفنها في المزرعة.

وحُرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق ضبط وإحضار الزوج.