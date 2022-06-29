ممثل النيابة العامة: المتهم هدد صديقات نيرة وذويها «عشان تلغي البلوك»

قال ممثل النيابة خلال مرافعة النيابة العامة أمس الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة في قضية مقتل نيرة أشرف فتاة المنصورة، إنَّ المتهم محمد عادل أخذ يلاحق صديقات نيرة وذويها لمساعدته في أن ترفع نيرة عن رسائله الحظر لكن كانت دون جدوى فبدَأَ في تَهديدِ إِحدَى صَديقَاتِها وبثَّ الرُّعبَ في نَفسِهَا، فقامَت صديقة نيرة بتَحرِيرِ مَحضَرٍ ضدَّهُ، فقرَّرت المجني عَليْهَا ضَرورةَ اتخاذِ الإِجراءاتِ القانونيَّةِ، فحَرَّرُوا عددًا من المحاضِرِ ضِدَّهُ، لكنه لم يكف عن ملاحقاتها.

المتهم ادعى إكراهه على توقيع إيصالات الأمانة

واستكمل ممثل النيابة العامة مرافعته التي أذاعتها النيابة العامة عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك قائلًا: «فخاطب أهل المجني عليها نيرة أشرف أهل المتهم وتوصلوا لعقد جلسة عرفية بينهم لِلاتفاق على إنهَاء الأمرِ سويًّا، ولكن صور المتهم عادل الجلسة للناس بأنَّهَا جلسةٌ أُكرِهَ فيها على التوقِيعِ على مُستنداتٍ، وتَلقَّى فيها تهديداتٍ وتحذيراتٍ بِالابتعادِ عن المجنيِّ عَليْهَا، والحقيقةَ أنَّها كانتْ جلسَةً تطلَّعَ فيها أهلُ المجنيِّ عَليْهَا لإلزامِ المتهمِ بأيِّ صُورةٍ للتوقّفِ عنِ التعرضِ للمجنيِّ عَليْهَا، فوقَّعَ المتهمُ بِإرادَتِه الحُرَّةِ على إيصالاتِ أمانَةِ كضمانٍ لعدَمِ تَعرُّضِهِ مرَّةً أخرى، هذا المتهمُ الَّذي يُريدُ أن يُصوّرَ نفسَهُ ضَحيَّةً، إذ حضر المتهم لمسكَنِ المجنيِّ عَليْهَا نيرةَ وانعقدتِ الجلسَةُ العرفيةُ وتعهَّدَ أمامَ الحضورِ بعدَمِ التعرّضِ لها مرَّةً أخْرَى، فظنَّ الجميعُ انتهاءَ الأمرِ، ولا يعلمونَ بأنَّهَا كانتْ مُجرّد البدايةِ».

الحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف

قرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

جلسة علنية للنطق بالحكم على المتهم

وجرت الجلسة الثانية للمتهم، اليوم الثلاثاء، بدون تصوير وفي غياب وسائل الإعلام؛ بناء على قرار هيئة المحكمة، فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم علنيا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها يوم 6 يوليو المقبل.