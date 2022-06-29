النيابة العامة: العلاقة العاطفية التي ادعاها قاتل «نيرة» كانت في خياله فقط

قال ممثل النيابة العامة خلال مرافعة النيابة العامة أمس الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة في قضية مقتل نيرة أشرف فتاة المنصورة أن المتهم محمد عادل تقدم لخطبة المجني عليها إلا أنه تم رفضه من قبل أهلها.

وأضاف ممثل النيابة العامة: تعددت الروايات في الواقعة إلا أن النيابة العامة استقرت على إحداها وكانت الصحيحة لترابط الأحداث مع بعضها البعض ومنطقيتها وكان المنطق الذي يفرض نفسه على التحقيقات هو ما تم سرده من وقائع وحاصله، أن العلاقة التي يدعى المتهم محمد عادل وجودها مع المجني عليها، كانت مجرد وهم في خياله وحده حاول من خلاله أن يصوره في التحقيقات أنها علاقة متبادلة بينهما.

المحكمة تحيل المتهم محمد عادل للمفتي

وكان المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قرر أمس،إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

جلسة علنية للنطق بالحكم على المتهم

وجرت الجلسة الثانية للمتهم، اليوم الثلاثاء، بدون تصوير وفي غياب وسائل الإعلام؛ بناء على قرار هيئة المحكمة، فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم علنيا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها يوم 6 يوليو المقبل.

وكان دفاع المتهم قد تقدم اليوم بطلب إلى هيئة المحكمة لعرض المتهم محمد عادل على الطب الشرعي؛ لبيان ما به من إصابات والتأجيل لحين اطلاعه على أوراق القضية التي طلب نسخة منها وإعداد مذكرة الدفاع.