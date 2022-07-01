والد نيرة باكيًا: «حرام عليكم.. مش هقبل الدية في بنتي ولازم يتعدم»

نفى أشرف عبدالقادر، والد الطالبة نيرة، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة»، التي لقيت مصرعها ذبحًا وطعنًا على يد زميلها في الكلية، كل ما يتردد عن قبوله الدية في ابنته مقابل 5 ملايين جنيه.

وقال في بث مباشر عبر تليفزيون «الوطن»: «حرام عليكم والله، اتقال على لساني كلام ماقلتهوش، اتقوا الله، الضغط شديد، أنا هقبل دية في دم بنتي اللي اتدبحت قدام العالم كله؟ هان عليكم تقولوا الكلام ده؟! ربنا يظهر الحقيقة، ولازم يتعدم ومش هنستريح إلا لما يتعدم، لو جابوا لي كنوز الدنيا كلها مش هقبل غير إنه يتعدم».

وأضاف باكيًا: «لازم التنفيذ يبقى علني، وعشان كل واحد بيتكلم يخرس خالص، وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك».

الحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف

وقرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

جلسة علنية للنطق بالحكم على المتهم

وجرت الجلسة الثانية للمتهم، الثلاثاء، دون تصوير وفي غياب وسائل الإعلام، بناء على قرار هيئة المحكمة، فيما ستُعقد جلسة النطق بالحكم علنيًا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها يوم 6 يوليو المقبل.