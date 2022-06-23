والد نيرة أشرف بالتحقيقات: المتهم تعرض لابنتي بالإيذاء وحررنا محاضر

أكد أشرف أحمد عبد القادر، 58 سنة، مدرس بالمحلة الكبرى، والد نيرة أشرف، في أقواله أمام النيابة العامة، أنه نمى إلى علمه قيام المتهم بإزهاق روح ابنته المجني عليها، وذلك إثر ‏رؤيته للمقاطع المرئية المتداولة، ضمن أدلة الثبوت في القضية رقم 11409 لسنة ‏‏2022 جنايات قسم أول ‏المنصورة، والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، التي أكد ‏الشهود فيها أن المتهم باغت المجني عليها ‏بعدة طعنات ثم نحرها، وأنه كان يريد الارتباط بها ‏ورفضت‏.

المتهم سبق له التقدم لخطبة نيرة أشرف

أضاف والد المجني عليها، في التحقيقات، أن المتهم سبق له التقدم لخطبة ابنته، إلا أنه رفض طلبه، فتعرض لها وهددها بالإيذاء، فحرر له عدة محاضر، وأردف بعد جلسة عرفية لدرء تعرضه لها، و‏قصد المتهم إلى إزهاق روحها.‏

تحريات مباحث المنصورة

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وبوجود خلافات بين نيرة أشرف، والمتهم وذلك لرفضها الارتباط به، إلا أن تلك الخلافات تطورت، وذلك بتعرضه الدائم ‏لها، حتى عقد العزم علي إزهاق روحها.

وأوضحت التحريات أن المتهم أعد سلاحا أبيض «سكين» وتخير موعد اختبارات نهاية العام ‏الدراسي ليقينه من تواجد المجني عليها بالجامعة، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها واستقل الحافلة التي اعتادت ‏المجني عليها ركوبها وقتلها لدى وصولها للجامعة، وأردف تمكن الأهالي من ضبط المتهم والسلاح وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.‏

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وفي سياق متصل أمر المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، ‏بإشراف ‏المستشار حمادة ‏الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة ‏الجنايات ‏المختصة وتحديد جلسة ‏محاكمته يوم 26 يونيو الجاري ليقرر المستشار عبدالرازق محمد ‏عبدالرحمن ‏رئيس محكمة استئناف ‏المنصورة، تحديد جلسة محاكمة عاجلة بمحكمة جنايات المنصورة ‏الدائرة الرابعة، ‏الأحد 26 يونيو ‏بمحكمة جنايات المنصورة‎.‎