والد الطالبة نيرة أشرف يكشف موعد ومكان تلقي العزاء في ابنته «فيديو»

أعلن والد الطالبة نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي قُتلت على يد زميلها أمام سور كلية الآداب جامعة المنصورة، عن موعد العزاء ومكان تلقي العزاء في ابنته، إذ ذكر أن إقامة العزاء سيكون يوم الخميس الموافق 7 يوليو، في قاعة مسجد الشامي بمحافظة الغربية، بعد جلسه النطق بالحكم على المتهم محمد عادل، المتهم بقتل ابنته، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن» في بث مباشر.

عزاء نيرة أشرف يوم 7 يوليو بعد جلسة النطق بالحكم على المتهم

ووجه والد الطالبة نيرة أشرف، الشكر للنائب محمود عبدالسميع الشامي، الذي قرر إقامة العزاء سيقام في مسجد الشامي، «قالي بنتك هي بنتي»، كما تقدم بالشكر للنائب أحمد البرولسي، موضحًا أن النواب عن دائرته لم يتركوه لحظة واحدة.

ووجه والد الطالبة نيرة أشرف، الدعوة للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، لحضور العزاء، موجهًا الشكر لمحافظ الدقهلية وكل القيادات في المحافظة، «الناس دي لم تتركني لحظة واحدة، إحنا كنا ضيوف عندهم لمدة 9 أيام، وشالونا على كفوف الراحة، أي حد عاوز يحضر العزاء من المواطنين وأهل الغربية كلهم ينوروا، هيكون يوم الخميس 7 يوليو بعد جلسة النطق بالحكم».