علي قاسم: سعيد جدا بردود الفعل على فيلم كيرة والجن

حقق فيلم كيرة والجن نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في أول ليلة عرض له في السينمات وخاصة مع مشاركة عدد كبير من الفنانين فيه، ومن بنيهم الفنان علي قاسم الذي يعتبرها تجربة فنية مختلفة.

وقال الفنان علي قاسم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سعيد للغاية بردود الفعل الأولية على عرض فيلم كيرة والجن، فكان هناك تفاعلًا كبيرًا معه من قبل الجمهور وأنها تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة له.

علي قاسم يتحدث عن كيرة والجن

وكشف علي قاسم أنه تعلم من تجربة فيلم كيرة والجن الكثير، خاصة من المخرج مروان حامد الذي كان من حسن حظه المشاركة معه لكي يتعلم منه، وكذلك باقي نجوم العمل المميزين.

وأكد أن الشخصية التي يقدمها جديدة عليه، موضحًا أنه كان متحمسًا ليرى كيف أظهرها المخرج الكبير مروان حامد، وتمنى أن تنال إعجاب الجمهور لأنه اهتم بتفاصيلها.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

يذكر أن فيلم كيرة والجن هو بطولة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز وهند صبرى وسيد رجب وهدى المفتى وعلى قاسم وتامر نبيل، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919 واخراج مروان حامد .

ونجح فيلم كيرة والجن بمجرد عرضه في يومه الأول من أن يتصدر ايرادات شباك التذاكر بمبلغ 4 ملايين جنيه، وفي انتظار طرح باقي أفلام موسم عيد الأضحي.