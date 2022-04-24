علي غرار يوتيرن.. كريم قاسم يعترف بارتباطه بسيدات أكبر منه في الحقيقة

يشارك الفنان كريم قاسم في مسلسل «يوتيرن»، الذى يعرض في السباق الرمضاني الحالي، حيث يجسد شخصية خالد ويتزوج من سيدة أكبر منه في السن «هدى» والتي تجسد شخصيتها الفنانة عبير صبري.

وقال كريم قاسم في تصريح خاص لـ«الوطن»، انه استمتع جداً، على المستوى الشخصي والإنساني، بالعمل مع الفنانة عبير صبري، ومن أول يوم بروفات دائماً ما كانت تبدي ملاحظات وتطرح أسئلة ساعدته في بناء العلاقة بين شخصية «هدى» التي تقدمها وبين شخصية «خالد»، في العمل.

كريم قاسم يكشف أسباب ارتباطه بسيدات أكبر منه في السن

وفي سياق آخر كشف قاسم أسباب ارتباطه بسيدات أكبر منه، قائلا: «أنا بالفعل ارتبط بسيدات أكبر مني، وكان فارق السن بيني وبينهن 5 سنوات و10سنوات أيضا، ولكن انتهت هذه العلاقات أمام بعض مشاكل الحياة، وليس لفارق السن، لأن السن هو مجرد رقم ليس إلا».

أبطال مسلسل«يوتيرن»

ويشارك في بطولة مسلسل«يوتيرن» ريهام حجاج، عبير صبري، محمود حجازي، كريم قاسم، محمد الكيلاني، توفيق عبد الحميد، عصام السقا، نانسي صلاح، محمود حافظ، هلا السعيد، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

أحداث مسلسل«يوتيرن»

وتدور أحداث المسلسل حول تخلى يارا الذي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام حجاج، عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان أيمن القيسوني، بينما يتسبب خالد في حادث أليم يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر.