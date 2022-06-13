الفنان علي قاسم: قرار تركي مجال الهندسة من أجل التمثيل صعب ومكلف

قال الفنان الشاب علي قاسم، إنه بعد إنهاءه فترة المرحلة الجامعية بكلية الهندسة، ترك وظيفته التي كانت بمجال تخصصه، ليعمل في مجالات كالعقارات والترجمة، «القرار كان صعب ومكلف، والسنين دي مكنتش لطيفة، وسبت العمل في مجال الهندسة، ومكنتش عارف أنا هعمل إيه، والحياة مجازفة».

قاسم: كنت أسعى دائما للعمل في مجال التمثيل

أضاف «قاسم»، خلال استضافته ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أنه كان دائما يسعى للعمل في مجال التمثيل، لكن بسبب خوفه من خوض هذا المجال، استمر لسنوات دون دخوله لمجال التمثيل، «أول مرة دخلت مجال التمثيل كان في 2016».

قاسم: مكنش عندي حتة أني موهوب

واستطرد: «مكنش عندي حتة أني أنا موهوب، ولكن طول الوقت بحاول أصدق في نفسي أكتر، ومكنتش متخيل أنا هعمل إيه في المجال بعد ما أدخله، المجال من بره مخيف ومكنتش عارف ده، واستمريت لمدة 4 سنوات اتعاون وأعمل مع الفنان أحمد كمال».

وأوضح أن الحظ هو أكثر شئ قد استفاد منه في مجال عمله بالتمثيل، «الفرصة الأولي بتكون حظ، وعلشان كد أي حاجة بتحصلي دلوقتي بربطها بتجربة الأداء اللي عملتها في مسلسل طايع، ولو مكنتش عملتها أو دخلت فيها مكنتش هبقي ممثل زي دلوقتي».

وتابع: «أنا ميال أكتر للفن الغربي عن المصري، وميال أكتر للأفلام الجديدة عن القديمة، وأنا عارف أن الأفلام القديمة كتبها وأخرجها الكبار من النجوم، وزمان كان أغلبها روايات كبيرة، والنهاردة الموضوع مختلف شوية، ودايما بتحمس للجديد عن القديم، وفيه أفلام رهيبة معلمه معايا زي المومياء والأرض، ولكني دايما بفضل الأفلام الجديدة».