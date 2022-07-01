«غرفة السياحة»: نسب إشغال فنادق القاهرة ستتجاوز الـ90% خلال الأسبوع الجاري

قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال فنادق القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري ستتجاوز 90%، موضحا أن تلك النسب سترتفع خلال إجازات عيد الأضحى الأسبوع المقبل لتصل إلى 100%، مرجعًا الزيادة في نسب الإشغال إلى الحركة السياحية التي استقبلتها العاصمة المصرية من الدول العربية خلال الأيام الماضية.

وأضاف «ثروت» لـ«الوطن»، أنه بعد انتهاء العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية بالأسبوع الماضي، بدأت التدفقات السعودية في القدوم إلى القاهرة لقضاء إجازة الصيف بها، موضحًا أن هناك نحو 15 رحلة جوية يومية يتم تسييره حاليًا من المملكة العربية السعودية إلى مصر، وهو ما رفع نسب إشغالات فنادق القاهرة الكبرى لأكثر من 90%.

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية، إلى أن السياح السعوديين لا سيما العائلات، يتواجدون بكثرة حاليًا بالقاهرة لما تتمتع به من أجواء عائلية فضلًا عن تمتعها بإمكانات سياحية متنوعة، لافتًا إلى أن القاهرة هي أكثر المدن المصرية التي يفضل السعوديون الإقامة بها عند زيارتهم لمصر.

تجويد الخدمات المقدمة للسياح العرب

وطالب رئيس لجنة السياحة العربية، بتجويد الخدمات المقدمة للسائح وعدم رفع أسعار الغرف الفندقية بحجة وجود زيادة في نسب الحجوزات، إضافة إلى ضرورة إيجاد وسائل ترفيهية متنوعة للسائح العربي خلال تواجده بمصر.

السعوديون الأكثر تواجدًا بالفنادق المصرية

وأكد «ثروت» أن السياح السعوديين هم الأكثر تواجدًا بين السياح العرب بالفنادق المصرية حاليًا، موضحًا أنه منذ أن استأنفت المملكة العربية السعودية رحلاتها لمصر منتصف شهر مايو 2021، والمملكة تحتل المركز الأول عربيًا في إرسال السياح إلى المدن السياحية المصرية خاصة القاهرة والجيزة وشرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي.