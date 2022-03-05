برلنتي عامر تكشف سبب طلاقها من سعد الصغير: «سافر من غير ما يقولي»

حلت الراقصة برلنتي عامر، ضيفة على برنامج «الوسط الفني»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العزيز، على شاشة قناة «الحدث اليوم»، وذلك بعدما أعلنت طلاقها من الفنان سعد الصغير، منذ أيام قليلة، بعد عام من زواجهما.

وقالت «عامر»: «سعد الصغير كل يوم بيطلب مني نرجع وأنا مش موافقة، وآخرها كان قبل الحلقة بدقائق، طلب مني أفكر في الأمر، ولكني رفضت».

ونفت الأخبار المتداولة عن سرقتها سعد الصغير، قائلة: «أنا وسعد كنا قاعدين في شقة إيجار، أسرق إيه بقى أنا مش عارفة الكلام دا بيتقال ازاي».

سبب طلاق برلنتي عامر وسعد الصغير

وأضافت عامر، أن سبب طلاقهما هي المسرحية التي كان يشارك فيها سعد الصغير بالسعودية موضحة: «سعد قالي إني هبقي معا في المسرحية، وعشان يثبتلي أنه صح قالي هتبقي طالق بالتلاتة لو مشاركتيش معايا، وفجأة سافر لوحده فنزلت خبر الطلاق من غير ما أقوله».

قصة زواج برلنتي عامر من سعد الصغير

وبدأت قصة زواج سعد الصغير من برلنتي عامر، عندما فاجأت الأخيرة الجمهور بنشرها فيديو لسعد الصغير، يهنئها فيه بعيد ميلادها، ويعلن زواجه منها، ثم أهداها في عيد ميلادها الماضي، 3 أقطم ألماس، وطقم ذهب.

من هي برلنتي عامر؟

كان أول ظهور لبرلنتي عامر على الشاشة عام 2016 من خلال مسلسل «نوايا بريئة»، وهو من إخراج سيف يوسف، ثم شاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الفنية؛ أبرزها «كلمة سر، عشان خارجين، سقوط حر، رمضان كريم، وولاد إمبابة»، وقدمت العديد من الأغاني أبرزها «بالسلامة».