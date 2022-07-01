إقالة أمين عام «الأطباء».. وتصعيد فريد بدلاً من سالم

اتخذ مجلس نقابة الأطباء قرارًا بإقالة الدكتور أيمن سالم من منصبه كأمين عام للنقابة، بسبب موافقته على شراكة اتحاد نقابات المهن الطبية مع شركة داف للحلول الرقمية بشراء نسبة 24% من أصول الشركة بقيمة 50 مليون جنية، بالمخالفة لقرار مجلس نقابة الأطباء برفض تلك الشراكة.

موافقة 13 عضوًا على إقالة «سالم»

وجاء التصويت داخل مجلس النقابة اليوم بموافقة 13 عضوًا على إقالة الدكتور أيمن سالم من الأمانة العامة للأطباء، مقابل 10 أعضاء وافقوا على توجيه اللوم له فقط.

ووافق مجلس النقابة على تصعيد واختيار الدكتور محمد فريد لمنصب الأمين العام للنقابة بدلاً من الدكتور أيمن سالم.

فيما أعلنت الدكتورة رانيا العيسوى، وكيل نقابة الأطباء، اعتذارها عن منصبها، ووجَّهت رسالة للأطباء تعبّر فيها عن رفضها لتكتلات قوى متمرسة في فرض الرأي والسيطرة وتوجيه الاتهامات لكل مخالف بالحق والباطل وافتراض سوء النية في كل شيء- على حد قولها.

وجاء نص رسالتها: «السادة الزملاء الأفاضل: اليوم تنازلت عن منصب وكيل نقابة الأطباء وعضوية هيئة مكتب النقابة العامة المنوط بها أخذ القرارت المهمة وعرضها على مجلس النقابة وتسيير كل الأعمال إيمانًا مني بأن المناخ الحالي داخل النقابة أصبح لا يصلح للعمل في ظل وجود تكتلات قوى متمرسة في فرض الرأي والسيطرة وتوجيه الاتهامات لكل مخالف بالحق والباطل وافتراض سوء النية في كل شيء مع عدم وجود أي مساحة للفهم أو توضيح لهذه الضلالات والأفكار المريضة، ما جعل الوضع القائم شديد الصعوبة حتى على مستوى العاملين بالنقابة».

العيسوي: انضممت إلى العمل النقابي منذ أقل من 3 أعوام فقط

وأضافت رانيا العيسوي: «لقد انضممت إلى العمل النقابي منذ أقل من 3 أعوام فقط بتكليف ممن شرفت بانتخابهم لي من الأطباء ولم أكن ذا خبرة سابقة بالعمل خارج النطاق العملي والأكاديمي الخاص بالمهنة، بل لم أكن أتخيل أن أكون جزءًا منه، ولكني شعرت أننا كأطباء نمر بفترة صعبة تحتاج ألا نتخاذل فيها عن الدفاع عن حقوقنا ومقدراتنا، خاصة الجيل الصاعد، وأن محاولة الإصلاح واجب على الجميع، واعتقدت أنه إذا توافر المناخ الملائم للعمل مع مجموعة منتقاة اتفقت على أهداف واحدة فإننا نستطيع أن نحقق الكثير، ويكفيني شرف المحاولة، وقد قمت في خلال هذه الفترة بالعمل على تطوير نشاط التعليم الطبي المستمر وتطوير تقديم كل خدمات النقابة للأطباء كذلك قمت بتمثيل النقابة والأطباء والتحدث باسمهم وتوضيح رؤيتهم في الدوائر المعنية وبذلت كل جهدي في ذلك جميعًا بكل أمانة وصدق.