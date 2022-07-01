انقسام داخلي بنقابة الأطباء.. واتجاه لإقالة الأمين العام

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن نقابة الأطباء تشهد خلافات خلال الفترة الحالية، بسبب أزمة طرح اتحاد المهن الطبية صفقة جديدة مع شركة داف للحلول الرقمية بشراء نسبة 24% من أصول الشركة بقيمة 50 مليون جنيه.

اتحاد المهن الطبية

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن مجلس نقابة الأطباء كان قد أصدر قرارا بعدم الموافقة في اجتماع الاتحاد الخاص بالتصويت على تلك الصفقة، وخالفه الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الاطباء، وهو ما سبب خلافا مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، وطالبوا بعقد اجتماع طارئ لنظر الأمر.

وحصلت «الوطن» على نسخة من الخطاب الذي وجهه 13 عضوا بمجلس النقابة إلى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، لعقد اجتماع طارئ اليوم، لنظر إقالة الدكتور أيمن سالم من أمانة المجلس.

مخالفة قرار مجلس نقابة الأطباء

وطلب الموقعون من أعضاء مجلس النقابة الدعوة لعقد اجتماع طارئ لأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء يوم الجمعة الموافق الأول من يوليو الجاري، وذلك لسؤال الدكتور أيمن سالم أمين عام النقابة، عما قالوا إنه مخالف لقرار مجلس النقابة العامة للأطباء المنعقد في 20 مايو الماضي، والمصدق عليه في 17 يونيو الماضي، بشأن رفض مجلس النقابة العامة بأغلبية الحضور شراكة اتحاد نقابات المهن الطبية مع إحدى الشركات للحلول الرقمية، بشراء نسبة 24 % من أصول الشركة بقيمة 50 مليون جنيه.

وكلف المجلس في قراره أعضاء مجلس النقابة العامة الممثلين لهم في اتحاد المهن الطبية برفض الشراكة.

وأثبت الدکتور حسن خيري نقيب الأطباء، والدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق، رفض اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، إلا أن الدكتور أيمن سالم وافق على الشراكة في اجتماع مجلس إدارة نقابات المهن الطبية.

وأضافت المصادر، أن الاجتماع الطارئ منعقد الآن بحضور أكثر من 14 عضوا من مجلس النقابة، لافتا إلى أن الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة؛ اقترح على الدكتور أيمن سالم تقديم استقالته قبل عقد الاجتماع اليوم واتخاذ قرار بإقالته، إلا أن الأخير رفض.