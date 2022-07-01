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«بوسطجي السعادة» يُفرح أطفال دار الأيتام بملابس العيد.. «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
05:56 م | الجمعة 01 يوليو 2022
أحمد يونس

أحمد يونس

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، فقرة بعنوان «بوسطجي السعادة» ليكون همزة وصل بين طرفين لنشر السعادة للغير أو يكون أحد أطرافه البرنامج لإيصال شيء لشخص يستحق السعادة.

أتوبيس السعادة أصبح حالة مبهجة ومفرحة

وقرأ أحمد يونس الخطاب المرسل للبرنامج: «في البداية أريد أن أقول إنه بعد كل حلقة من برنامج أتوبيس السعادة أجد الفرحة والسعادة التي تحاولون إدخالها على قلوب الناس، فالبرنامج أصبح حالة مبهجة ومفرحة، والناس طوال الوقت تبحث عنها وتحتاجها، الكلمة الحلوة بالفعل يبحث عنها الجميع، وكل هذه الأشياء وجدتها في البرنامج، لذلك قررت المشاركة معكم لإدخال الفرحة على قلوب أطفال أيتام».

الأطفال في حاجة شديدة للسعادة

وأضاف مرسل الخطاب: «دخلنا إجازة الصيف وكل الأطفال يخرجون للترفيه عن أنفسهم، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والأطفال تكون في حاجة شديدة للفرح والسرور، وأطلب من أتوبيس السعادة أن يزور هؤلاء الأطفال لإدخال السعادة لهم، وأن يتنزهوا في أحد الأماكن التي يزورها أتوبيس السعادة وشراء هدايا لهم».

وأكد أحمد يونس أن طلب مرسل الخطاب سيُنفذ، قائلاً: «هيا بنا ننطلق لإسعاد الأطفال في الدار اللي حضرتك بعتها يا فاعل الخير وهنشوف إحنا قد المسؤولية ولا لا».

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