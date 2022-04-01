«أتوبيس السعادة» يحيي الأغاني الرمضانية مع فرقة «كردان».. فيديو

لشهر رمضان المبارك علامات ورموز، منها رؤية الهلال والأغاني المميزة المرحبة بقدومه، وهو ما تقدمه فرقة «كردان» للموسيقى والطرب، والتي تعيد إحياء الأغاني التراثية الدينية المشهورة مثل «رمضان جانا».

واحتفل برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس بقدوم شهر رمضان المبارك في حلقة خاصة، حيث استضاف فرقة «كردان».

الفرقة تأسست منذ 4 سنوات

وقال «علي»، قائد ومؤسسة فرقة «كردان» للموسيقى والطرب، تأسست منذ 4 سنوات، ويبلغ قوام الفرقة 30 فردا، منها التخت الشرقي، وقدمت العديد من العروض في الأوبرا وبيت السحيمي والأندية الرياضية.

«كردان» تقدم الموسيقى الدينية التراثية

وأضاف «علي»، خلال لقاء بالبرنامج، أن الفرقة تقدم موسيقى دينية من التراث مثل «المولد» وأدخلت عليها شيئا من الابتهال الحر ثم جرى إدخال لحن مشهور لعبدالعزيز محمود، لافتا إلى أن كل أغاني رمضان قريبة على قلبه، ولكن الأقرب لقلبه أغنية «رمضان جانا» لمحمد عبدالمطلب.

وقدمت الفرقة عدة أغاني رمضانية وابتهالات مثل «المولى» و«رمضان جانا».