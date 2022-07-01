تنتظر شفاءها من كورونا.. آمال ماهر تستعد لحفلها مع «تذكرتي»

تنتظر الفنانة آمال ماهر تعافيها بشكل كامل من كورونا، كي تبدأ في التحضير لحفلها الغنائي الذي من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة مع شركة «تذكرتي»، كما أعلنت في مداخلتها الهاتفية التي أجرتها مع الإعلامي رامي رضوان عبر قناة «دي إم سي»، أمس.

آمال ماهر تبدأ تدريبات على صوتها

وعلمت «الوطن» أن آمال ماهر ستجري في البداية تدريبًا على صوتها بسبب ما خلفته كورونا في أحبالها الصوتية إذ أصبحت بها «بحة» بعض الشيء حيث يتطلب الأمر عدة أيام قبل أن تستطيع التدرب بشكل كافٍ على بروفات أغانيها الشهيرة.

ومن المقرر خلال الساعات المقبلة، أن يتحدد مكان الحفل الغنائي الجديد، إذ إن آخر حفل للفنانة آمال ماهر كان عام 2020 في الأهرامات بدون جمهور بسبب كورونا، في حين أن آخر حفل لها أمام الجماهير كان في شهر يناير من عام 2019، احتفالا بألبوم «أصل الإحساس» الذي يعد آخر ألبوماتها الغنائية.

حفل آمال ماهر مع شركة «تذكرتي»

آمال ماهر طمأنت جمهورها خلال المداخلة الهاتفية التي أجرتها أمس، وأوضحت فيها أن سبب اختفائها خلال الفترة الماضية هو إصابتها خلال 6 أشهر بفيروس كورونا مرتين.

وسخرت «آمال» من فكرة أن يكون هناك دوبلير لها مثلما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها سعدت للغاية بحب جمهورها لها، وأنها شفيت من مرضها بسبب دعوات وحب الجمهور لها، مشددة على أنها ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد جمهورها.