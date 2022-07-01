جالي كورونا 3 مرات وهغني في حفلة قريب.. 10 تصريحات لـ آمال ماهر على dmc

طمأنت الفنانة آمال ماهر جمهورها على حالتها الصحية، خلال مداخلة عبر برنامج «مساء دي ام سي» مع الإعلامي رامي رضوان، غنت خلالها جزء من أغنية «طوبة فوق طوبة».

تصريحات آمال ماهر مع رامي رضوان

- أصبت بكورونا 3 مرات، الأولى قبل أن تنتشر ويعلم أحد بأمرها، والثانية منذ 6 أشهر، والمرة الثالثة خلال الأيام الماضية.

- الصور التي نشرتها عبر إنستجرام جديدة وليست قديمة، وكانت من المصيف قبل إصابتي بكورونا مباشرةً.

آمال ماهر: تحاملت على نفسي لطمأنة جمهوري

- تحاملت على نفسي على نفسي وظهرت رغم إصابتي بكورونا من أجل طمأنة جمهوري.

- شفائي سببه دعوات جمهوري.

- صوتي مبحوح والكحة طبيعية بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

- رفضت الظهور بسبب ان وشي تعبان

حفل آمال ماهر قريبا

- لدي حفلة مع شركة تذكرتي.

- إعلان تفاصيل الحفل خلال الأيام المقبلة

- مش هجيب دوبلير يغني مكاني أكيد

- جمهوري هو أغلى شيء في حياتي

واختتمت آمال ماهر المداخلة بغناء جزء من اغنيتها الوطنية «طوبة فوق طوبة».