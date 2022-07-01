آمال ماهر تطمئن جمهورها: «أنا بخير والصور الأخير ماكانتش قديمة»

طمأنت الفنانة آمال ماهر جمهورها على حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «أنا عاوزة أطمنهم وأقولهم أنا بخير والصور دي كانت قبل ما أتعب مثلا بيومين، مش قديمة والله مش قديمة».

وأضافت آمال ماهر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الخميس، «للأسف مكنتش بتابع بشكل دايم لأني كنت تعبانة وسخنة، لكن لما لقيت الموضوع بيكبر جدا قولت خلاص تعبانة تعبانة، بس لو كنت طلعت قبل كدة كنت هتقلقوا أكتر لأني كنت تعبانة جدًا».

وتابعت: «أنا لو خفيت هيبقى بدعوات الجمهور وحبهم، أنا اتخضيت، لدرجة الواحد دمع من كتر ما شوفت الحب ده، الحمد لله رب العالمين».