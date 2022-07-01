«دعامتان وبلالين».. والد تامر عبد المنعم يُجري عملية جراحية في القلب

أجرى الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، والد الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، عملية جراحية عاجلة اليوم في القلب، إثر أزمته الصحية التي تعرض لها.

تامر عبد المنعم: والدي ركّب دعامتين في القلب

ونشر تامر عبد المنعم صورة لوالده عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق قائلًا: «أبويا الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد المنعم، ركِّب دعامتين في القلب.. غيَّر بلالين لتوسيع الشرايين، الحمد لله على كل شيء».

تامر عبد المنعم يستعد للمرحلة الثالثة من سينما الشعب

كان الفنان تامر عبد المنعم، قد كشف لـ«الوطن» مؤخرا، التجهيزات النهائية لافتتاح المرحلة الثالثة من سينما الشعب التي تشمل عرض 3 أفلام: «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، و«عمهم» للمخرج حسين المنباوي، و«بحبك» الذي يعتبر التجربة الإخراجية الأولى للفنان تامر حسني في السينما، ليصل بها عدد دور العرض التابعة للمشروع لـ15 قاعة في 11 محافظة، وذلك بتذكرة موحدة 40 جنيها.