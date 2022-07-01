تامر عبد المنعم: سينما الشعب «كسرت الدنيا»..ونصل لـ 15 دار عرض في العيد

بدأت سينما الشعب المرحلة الثانية لها، أمس، بعرض فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد في القاهرة وعدد من المحافظات، وذلك قبل أن تبدأ المرحلة الثالثة في 7 يوليو الجاري تزامنا مع موسم عيد الأضحى السينمائي، وفقا لما أعلنه الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمسؤول عن مشروع سينما الشعب الذي انطلق في مايو الماضي مع موسم عيد الفطر وحقق نجاحا كبيرا على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الفنان تامر عبد المنعم، في حديثه لـ«الوطن»، أن التجهيزات تجري على قدم وساق لافتتاح المرحلة الثالثة التي تشمل عرض 3 أفلام «كيرة الجن» للمخرج مروان حامد، «عمهم» للمخرج حسين المنباوي، و«بحبك» الذي يعتبر التجربة الإخراجية الأولى للفنان تامر حسني في السينما، ليصل بها عدد دور العرض التابعة للمشروع لـ 15 قاعة في 11 محافظة، وذلك بتذكرة موحدة 40 جنيه.

تامر عبد المنعم: هدف سينما الشعب خدمة المحافظات

وأضاف مدير عام الثقافة السينمائية: «كان الهدف الأساسي بالنسبة لنا من سينما الشعب خدمة أهالي المحافظات المتعطشين للسينما، لتحقيق عدالة سينمائية ثقافية، وبالتالي كانت الفكرة أن نذهب نحن إليهم بالسينما، والمرحلة الأولى حققت نجاحا كبيرا في عدد من المواقع من بينها قنا وسينما السادات وشبين في المنوفية، سينما الشعب بالإسكندرية، لعل كانت الأقل سينما البحر الأعظم لأنها كانت في منافسة شرسة مع السينمات في القاهرة والجيزة».

مدير عام الثقافة السينمائية: نصل لـ 15 دار عرض في المرحلة الثالثة

وعن تفاصيل المرحلة الثانية، أوضح: «بدأت بفيلم كيرة والجن في قصر السينما في القاهرة، ومحافظات أسيوط، دمنهور بمحافظة البحيرة، مسرح 23 يوليو في المحلة، بالإضافة إلى شرم الشيح بمحافظة جنوب سيناء»، أما المرحلة الثالثة التي سيتم افتتاحها في 7 يوليو تشمل مدن: طنطا، دمياط وودادي النطرون بفيلم «عمهم»، ومدن قنا والوادي الجديد وكفر الشيخ بفيلم «بحبك».