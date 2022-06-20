خطوات التسجيل في برنامج الشباب والرياضة للتدريب الصيفي «طور وغير»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فرصة لتدريب جميع الطلاب، من خلال البرنامج الصيفي «طور وغير» الذي تقدمه الوزارة للشباب، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات، ويتم تدريب الشباب بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك طول فترة الإجازة الصيفية.

وأشارت الوزارة خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن برنامج «طور وغير»، يعمل على تدريب الشباب في عدد من المجالات والتخصصات المهمة المطلوبة حاليًا في سوق العمل، وهو برنامج مجاني مقدم لجميع الطلاب والشباب، وذلك في 12 تخصصًا مختلفًا، تتضمن كل من:

تخصصات البرامج التدريبي «طور وغير»

- إدارة الموارد البشرية.

- برمجة Power App.

- التسويق.

- المبيعات.

- التكنولوجيا.

- التسويق الإلكتروني.

- المهارات الحياتية.

- الذكاء الاصطناعي.

- التحول الرقمي.

- ريادة الأعمال.

- العمل الحر.

- الإكسيل المحاسبي.

ويهدف برنامج «طور وغير» المقدم من «الشباب والرياضة»، إلى تنمية قدرات الشباب بالمجالات المختلفة عمليًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية والوظيفية، وتأهيلهم للأعمال الحرة أو وظائف سوق العمل أو ريادة الأعمال.

شروط الانضمام للبرنامج

- أن يكون عمر المتقدم من 16 إلى 40 عامًا.

- اختيار طرق حضور التدريبات أوف لاين، أو أون لاين ، وذلك من خلال تطبيق «MS Teams».

طرق التسجيل في برنامج «طور وغير»

- التسويق الإلكتروني: مدة التدريب 15 ساعة، لينك التسجيل هنا

- المهارات الحياتية: مدة التدريب 45 ساعة، لينك التسجيل هنا

- التسويق: مدة التدريب 15 ساعة، لينك التسجيل هنا

- المبيعات: مدة التدريب 15 ساعة، لينك التسجيل هنا

- الإكسيل المحاسبي: مدة التدريب 15 ساعة، التسجيل هنا

- التكنولوجيا: مدة التدريب 30 ساعة، التسجيل هنا

- الذكاء الاصطناعي AI: مدة التدريب 15 ساعة، التسجيل هنا

- العمل الحر: مدة التدريب 15 ساعة، التسجيل هنا

- ريادة الأعمال، التسجيل هنا

- التحول الرقمي، لينك التسجيل هنا

- الموارد البشرية HR، التسجيل هنا