الشباب والرياضة: مصر تحصد 12 ميدالية بدورة أبطال البحر المتوسط

هنأ الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، كل أبطال مصر الرياضيين في دورة أبطال البحر الأبيض المتوسط، بعد حصولهم على 12 ميدالية متنوعة.

ميداليات ذهبية في الكاراتيه وتنس الطاولة سيدات

وأضاف فوزي، في مداخلة تليفونية مع الإعلامية أية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن مصر حصلت في رياضة الكاراتيه على الميدالية الذهبية، إضافة إلى حصولها على الميدالية الذهبية كذلك في تنس الطاولة سيدات، لافتًا إلى أن أداء الرياضيين المصريين فخر لكل المصريين.

إنجازات جديدة تضاف لسجل الرياضة المصرية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك إنجازات جديدة تضاف لسجل الرياضة المصرية، منوها بدعم وزير الرياضة للرياضيين من خلال التواصل المستمر معهم ومع المدربين؛ لتأكيد دعم الدولة المصرية لهم وتحفيزهم للحصول على الميداليات.

تكريم على أعلى مستوى في انتظار اللاعبين

وأشار فوزي إلى تقديم الدعم للاعبين من القيادة السياسية، مادي أو معنوي في مختلف الألعاب، مع وجود تكريم على أعلى مستوى في انتظارهم تكريمًا لهم على هذا الإنجاز الضخم.

19 لعبة ما زالت تنافس في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط

وأكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، وجود 19 لعبة تنافس في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، منوها بتطلع مصر للتربع على عرش هذه الدورة الهامة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد دورة الألعاب الأولمبية.