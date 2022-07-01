احتفالا بثورة 30 يونيو.. أحمد جمال يشعل حفله بالشيخ زايد بأغانيه الوطنية

أحيا المطرب أحمد جمال، واحدة من أقوى حفلات الصيف هذا العام، احتفالا بالذكرى التاسعة على ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك داخل أحد الأماكن المفتوحة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

الحفل أقيم وسط حضور جماهيري ضخم تألق فيه أحمد جمال بباقة متنوعة بين أغانيه الوطنية والرومانسية وبعض الأغاني التراثية.

أغاني أحمد جمال

واستعاد أحمد جمال مع جمهوره ذكرى انتصارات الشعب في 30 يونيو بباقة من الأغنيات الوطنية ضمت «إحنا مش بتوع حداد»، «ليلة ومن غير مجاملة» و«أنا هنا» و«نشيد العاشقين» و«وجع كام يوم» و«اضحكي» و«انتي عجباني»، كما قدم عددا من أغاني الزمن الجميل.

ويعيش المطرب أحمد جمال، حاليا، انتعاشة فنية كبيرة بعد طرح أغنيته الجديدة «خطير خطير» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وهي تنتمي للون الرومانسي العاطفي.

كلمات أغنية خطير خطير

وتقول كلمات الأغنية: «خارج المنافسة منزلش منه لسه فارق فرق جامد بركان في القلب خامد نار القلب والعة مشتاق وعندي لوعة خطير خطير ومعقد ناس كتير اللي ينفسن ينفسن واللي يغير يغير كمان كمان إديها جمدان بتقارنوا مين بمين ماخلاص الفرق بان لما يهدي سنة قلبي يسن الأسنة».

وشارك أحمد جمال، منذ أيام، في مهرجان السويس للموسيقى والغناء، والذي نظمته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتألق من خلاله بعدد كبير من أغانيه المعروفة.