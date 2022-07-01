حملة لجمع دية نيرة أشرف.. والأسرة ترفض: دم بنتنا أغلى من كنوز الدنيا

أطلق محامٍ حملة لجمع دية نيرة أشرف، عبر صفحته الرسمية على الموقع التواصل الاجتماعي فيس «بوك» قائلا: «حق شرعي ورخصة قانونية، مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حي ونقف نتفرج».

حملة تبرعات لجمع 5 ملايين جنيه لدفع دية نيرة

وأضاف المحامي: «حملة تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل، حياة محمد محتاجة تبرعاتكم، محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع».

مهران: القانون يجيز تخفيف العقوبة لحداثة سن المتهم

وتابع: «هنعمل حساب باسم محمد عادل نجمع التبرعات وأنا أول من يبدأ بنفسه أنا متبرع بـ10 آلاف جنيه، القانون يجيز في المادة 17 النزول بالعقوبة درجة أو درجتين نظراً للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم، وهي كلها شروط متوافرة في محمد عادل تستوجب تخفيف العقوبة، محمد ضحية زي ما نيرة ضحية والاثنين ضحية المجتمع والمجتمع هو اللي بيدفع الثمن».

رفض الأسرة للدية

وظهرت أسرة المجني عليها نيرة أشرف، في بث مباشر لـ«الوطن»، ترفض الدية، إذ رفض الأب الحصول على أي أموال سواء تعويض أو فك رقبة، قائلاً: «لن أقبل بأي تعويض عن نيرة، فقط أطلب لها الدعاء»، بعد أن سيطرت حالة من الغضب والاستياء على أسرة الضحية، عقب تلقي رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض عليهم دية، فيما نفى والد نيرة أشرف المجني عليها ما أثير من شائعات حول طلب الأسرة مبلغ مليون جنيه كتعويض من المتهم محمد عادل عما بدر من أقوال منه حول سمعة «نيرة»، مشدداً على رفض قبول الدية في دم ابنته.

ومن جانبها أكدت والدة طالبة جامعة المنصورة، رفضها لفكرة الدية أو الحصول على مبلغ مالي مقابل التنازل عن حق ابنتها، قائلة: «دم بنتي لا يقدر بكنوز الدنيا، ولن أقبل أي تعويض».