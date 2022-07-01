تكريم شرطي سعودي ضبط شابا مارس «التفحيط» بسيارته

أظهر أحد رجال المرور في محافظة الدرعية في السعودية شجاعة واضحة وحزما في التصرف، حين أوقف شابا مارس «التفحيط» بسيارته، حيث أشهر رجل الأمن مسدسه تجاه سائق السيارة لإجباره على التوقف حين حاول الهرب من الموقع، وهو الموقف الذي تم تكريم رجل المرور لاحقا عليه.

إعجاب واسع برجل المرور الشجاع على مواقع التواصل

ولقى الفيديو الذي أظهر حزم وشجاعة وسرعة تصرف رجل المرور، إعجابا واسعا من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن إشادتهم برجل المرور وحسمه للموقف خلال ثوانٍ معدودة، حماية للسلامة العامة على الطرقات، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن صحيفة عكاظ السعودية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته «عكاظ» رجل المرور وهو يعترض بسيارة الشرطة السيارة التي تقوم بالتفحيط، وبينما حاول قائدها التحرك بعيدا عن سيارة الشرطة، ترجل رجل المرور، الذي كان بمفرده، بسرعة، ووقف أمام السيارة وصوب مسدسه باتجاه قائدها إلى أن ترجل من سيارته.

إدارة المرور تعلن ضبط قائد المركبة بطل واقعة التفحيط

وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مرور منطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة الدرعية، معرضا سلامة الآخرين للخطر، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه.

وتجرم السعودية «التفحيط بالسيارات» باعتباره سلوكا يُعرض الأرواح والممتلكات للخطر، وإذا وقع فعل التفحيط لأول مرة فتكون العقوبة حجز المركبة 15 يوماً، وإذا تم ارتكاب جريمة ثانية في غضون عام، يتم تغريم الجاني والحكم عليه بالسجن.

تكريم رجل المرور عبد السلام الصنيتان لحسن تصرفه

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير إدارة مرور الرياض المكلّف العميد محمد بن برجس الدوسري، لحظة تكريم رجل المرور الجندي عبد السلام الصنيتان، من منسوبي شعبة مرور محافظة الدرعية نظير جهوده وحسن تصرفه حيال الحادثة.