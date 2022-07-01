غرفة السياحة: السعودية تسير 15 رحلة يوميا إلى القاهرة في الصيف

كشف محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن وجود انتعاشة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال فصل الصيف الجاري، لافتا إلى وجود زيادة في أعداد السياح العرب الوافدين إلى المدن السياحية المصرية، خاصة القاهرة، بداية من الشهر الجاري، موضحا أن المملكة العربية السعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة هي الأكثر إرسالا للسياح العرب إلى مصر حتى الآن.

وأضاف «ثروت» لـ«الوطن»، أنه بجانب الرحلات التي تسيرها الدول العربية إلى القاهرة، فهناك العديد من الرحلات يجري تسييرها حاليا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أنه بالرغم من أن الحركة السياحية العربية الوافدة إلى القاهرة لا يمكن مقارنتها بأي مدن مصرية أخرى، إلا أن دخول مدن شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، يؤكد تنوع الأنماط السياحية التي تمتلكها مصر، كما يرفع من أعداد السياح العرب الوافدين للمقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة.

زيادة فى أعداد السياح العرب

أضاف أن السعودية تسير حاليا نحو 15 رحلة جوية يوميا إلى القاهرة، وشدد على ضرورة تخصيص شركات الطيران التي تنقل السياح السعوديين إلى مصر لرحلات مخصصة لنقل السياح فقط دون غيرهم أسوة بما يجري مع السياح الأجانب الوافدين لمصر، لافتا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر من الدول العربية لاسيما الذين يزورون القاهرة.