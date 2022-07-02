سعر اليورو اليوم السبت 2-7-2022 في البنوك المصرية

يعد اليورو ثاني أكثر عملة تداولا على مستوى دول العالم، ويرجع ذلك إلى أنها عملة الاتحاد الأوروبي، ويهتم العديد من محبي أخبار الاقتصاد بمتابعة سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر، حتى يستطيع الأشخاص الذين يملكون أموالًا بتلك العملة معرفة قيمة ما لديهم من أموال.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل يومي ودائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 2 يوليو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو وفقًا لآخر التعاملات المعلنة، نحو 19.77 جنيه للشراء و19.89 جنيه للبيع بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وحسب آخر تحديث لبنك مصر، سجل سعر اليورو نحو 19.57 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع، وفقًا لآخر المعاملات المصرفية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.57 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر عملة اليورو 19.63 جنيه لعمليات الشراء و19.88 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر اليورو 19.89 جنيه للبيع و19.74 جنيه لعمليات الشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 2 يوليو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم الجمعة نحو 19.65 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.