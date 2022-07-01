محمد رمضان: «باباي ثانوية» نجحت.. عقبال شباب الثانوية العامة

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتحقيق كليب «باباي ثانوية» 20 مليون مشاهدة.

ونشر رمضان بوستر الأغنية وعلق عليه قائلا: «باي باي ثانوية 20 مليون مشاهدة.. الأغنية نجحت عقبال كل شباب الثانوية ثقة في الله نجاح».

أغنية «باي باي ثانوية»، لـ محمد رمضان، من كلمات إسلام شندي، وإخراج ياسر سامي، وإشراف عام محمود رمضان.

محمد رمضان يطرح تنطيط

وطرح الفنان محمد رمضان منذ أيام كليبه الغنائي الجديد «تنطيط» والتي حققت أعلى نسب مشاهدات وما زالت تتصدر التريند، كما نالت إشادات جمهور ومحبي محمد رمضان.

الأغنية من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق.

محمد رمضان ورمضان 2023

أعلن الفنان محمد رمضان، منذ أيام، عن مسلسله الرمضاني الجديد، وذلك عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر محمد رمضان، صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي، وعلق قائلا: «عملنا مع بعض مسلسلي الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله، ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا».

يذكر أن محمد رمضان تألق في السباق الرمضاني 2022 خلال مسلسل المشوار والذي شاركه فيها البطولة الفنانة دينا الشربيني وعدد من نجوم الفن أبرزهم ندى موسى وأحمد صفوت وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.