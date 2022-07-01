أنغام تبدأ حفلها الغنائي فى المنارة على نغمات «حالة خاصة جدا»

صعدت الفنانة أنغام في حفلها المقام حاليا في المنارة على نغمات أغنيتها الشهيرة «حالة خاصة جدا» في حفل كامل العدد يحضره عدد كبير من جمهورها وعشاقها بمصر والعالم العربي.

أنغام ترتدي فستانا أزرق اللون

ظهرت أنغام على جمهورها باطلالة مميزة حيث ارتدت فستانا أزرق اللون وخلعت حامل اليد الذي كانت ترتديه طيلة الفترة الماضية بعد إجرائها عمليتين جراحيتين في يدها وكتفها بسبب مشاكل صحية تعرضت لها منذ فترة.

أسعار تذاكر حفل أنغام

أسعار التذاكر البلاتينيوم لحفلة أنغام 1850 جنيها، والذهبية وسعرها 1550 جنيها، والذهبية على الجانبين بـ1250 جنيها، والفضية بـ1250 جنيها، الفضية على الجانبين، وسعرها 850 جنيها، والبرونزية بـ850 جنيها، والبرونزية على الأجناب بـ«750» جنيها.

يذكر أن أنغام كانت أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في دولة الكويت منذ أسبوع وشاركها في الحفل الفنان الكويتي مطرف المطرف وقدمت في الحفل ما يقرب من 15 أغنية.

وطرحت أنغام مؤخرا اغنية لوحة باهتة عبر المنصات السمعية والإلكترونية، والأغنية كانت من كلمات نادر عبد الله والحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.