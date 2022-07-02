وظائف خالية بمرتبات مجزية في إحدى شركات المياه الغازية.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل عن وظائف خالية في الكثير من المؤسسات الكبرى، سواء كانت تلك المؤسسات حكومية أو خاصة، وتهتم وزارة الشباب دائمًا بتوفير فرص عمل للشباب، لذلك أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصرعن اليوم التوظيفي المفتوح بإحدى شركات المياه الغازية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الملتقى التوظيفي، والوظائف الخالية والشروط المطلوبة لها وحقوق ومميزات العمل، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

تنظم وزارة الشباب والرياضة الملتقى التوظيفي ليكون يوم الأحد الموافق 3 يوليو من عام 2022، ليبدأ الملتقى في تمام الساعة 10 صباحا، ويستمر حتى الساعة 4 مساء.

الوظائف المطلوبة والشروط الخاصة بها

وأعلنت الشركة ان حاجتها لـ الوظائف التالية:

1- سائق

- يجب أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل علي رخصة مهنية أولى أو ثانية أو ثالثة.

- أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة الحد الأقصى للسن الخاص به 45 عام.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد·

- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التوزيع.

2- المبيعات

ولا يشترط للحصول على تلك الوظيفة أن يكون هناك خبرة.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة العاملين رواتب مجزية·

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي·

- توفر الشركة للعاملين أيضا حوافز وعمولة مجزية وعمولة سنوية·

- توفر الشركة أيضا مواصلات أو بدل مواصلات.

- أماكن العمل تكون في الأملكن التالية «عين شمس، المطرية، المرج، السلام، مدينة نصر، مصر الجديدة، العباسية، التجمع، وسط البلد، شبرا، بشتيل، البدرشين، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، منيل شيحة وقليوب».

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية التوجه في الموعد السالف ذكره لشركة كوكالا – الحي السادس بجانب هيئة النقل العام – مدينة نصر.