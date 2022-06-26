بنك المشرق يعلن عن وظائف خالية لراغبي العمل بالمجال المصرفي.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الشباب خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات عن وظائف خالية في البنوك المختلفة، حتى يستطيعون العمل في مجال دراستهم، وتحرص بعض البنوك على توفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر، وأعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية للعمل في فروع البنك المختلفة.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في بنك المشرق، والشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف، وفق إعلان البنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الصناعة المالية مع 4 سنوات على الأقل في إدارة المخاطر التشغيلية أو الرقابة الداخلية أو التدقيق الداخلي في دور إداري.

- أن يكون لديه القدرة على تنفيذ العمليات المركزية لبرامج المخاطر التشغيلية.

- الخبرة والقدرة على الحفاظ على أطر عمل المخاطر التشغيلية ومراقبتها، ويفضل شهادات CCSA / CRMA / CIA / CISM كميزة للدور.

- أن يكون لديه مهارات قوية في التعامل مع الآخرين والتواصل والعرض.

مسؤوليات الوظائف

- صاحب الوظيفة سيدعم التنفيذ والصيانة المستمرة لتحليل المخاطر التشغيلية وإعداد التقارير وأنشطة دعم المستخدم للوحدة.

- عضو في وحدة الدعم العالمي للمخاطر التشغيلية للمجموعة ومركز التميز.

- أداء جميع أنشطة المكتب الخلفي والوسطى المتعلقة بإطار إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة بما يتماشى مع إجراءات التشغيل المعتمدة.

- ضمان الحوكمة المستمرة لبيانات المخاطر التشغيلية لبرنامج إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة.

- مراقبة حالة وحدات العمل في الخط الأول من RCSA و ORE و KRI والقضايا والإجراءات وبرامج NPPA.

- إجراء تحليل مفصل لمخرجات برامج إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة.

- الحفاظ على المراقبة المستمرة لملف المخاطر التشغيلية للبنك على مستوى وحدة الأعمال.

- مراقبة التزام وحدة الأعمال بمدى تقبل المخاطر التشغيلية المعتمد من مجلس الإدارة وتصعيد الانتهاكات وفقًا لبروتوكول التصعيد.

- توفير دعم المستخدم وضمان الإدارة المستمرة لتصميم برنامج المخاطر التشغيلية للمجموعة على المنشور، وهو نظام معلومات إدارة المخاطر التشغيلية بالبنك.