5 وظائف قيادية خالية في مصرف أبوظبي الإسلامي.. اعرف الشروط

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، عن حاجته لشغل وظائف شاغرة في القاهرة والمحافظات، بينها وظيفة كبار المصرفيين في أسيوط، مشيرًا إلى أن الوظيفة تتطلب عدد من المهام والمسؤوليات التي يجب أن يقوم بها المتقدم، فضلا عن شروط متعلقة بسنوات الخبرة والمؤهل الدراسي.

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

ووفقا لصفحة المصرف على موقع الوظائف «لينكد إن»، جاءت تفاصيل وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي على النحو التالي:

وظيفة كبار المصرفيين

- ضرورة امتلاك خبرة مصرفية سابقة أو خبرة مماثلة في مجال الخدمات المالية لا تقل عن 4 أو6 سنوات في القطاع المالي.

- يملك مهارات بيع ممتازة.

- يمتلك مهارات الاتصال وبناء العلاقات المتفوقة.

- تتوافر فيه الكفاءات الأساسية «التحليل، الصراحة، التواصل، التركيز على العملاء، العمل الجماعي، إدارة العمليات، الكفاءة الوظيفية، وإدارة التغيير».

وظيفة مدير تطوير منتجات البطاقات

- حاصل على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير.

- يملك من الخبرة أكثر من 5 سنوات في إدارة أعمال البطاقات.

- يملك المهارات العامة «بطاقات المعرفة وإدارة المشاريع».

- يملك مهارات الاتصال وإدارة الأفراد.

- لديه معرفة جيدة بمهارات الكمبيوتر «Excel و Word و PowerPoint».

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية «تحدثاً وكتابة».

وظيفة مسؤول أول لحل إدارة مخاطر الخزينة

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو درجة أخرى ذات صلة في برنامج بدوام كامل من جامعة معترف بها.

- لدية معرفة بالعمليات المصرفية.

- لدية معرفة جيدة بالمحاسبة.

- من 3 إلى 5 سنوات خبرة في العمل المصرفي ويفضل خبرة وظيفية ذات صلة.

- يمتلك مهارات حاسوبية جيدة جدا.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية «قراءة وكتابة وشفهية».

وظيفة مدير العلاقات

- حاصل على مؤهل جامعي.

- لدية من 6 إلى 8 سنوات خبرة مصرفية قوية ويفضل أن يكون ذلك في إدارة الأولويات والثروات.

وظيفة رئيس مبيعات البنك

- مؤهل جامعي.

- لدية أكثر من 9 سنوات خبرة، 4 منها في بنك متعدد الجنسيات أو إقليمي.

- لدية قدرات قيادية عالية الفعالية ومهارات إدارة الأفراد تؤهله للعمل ضمن فريق مصرف أبوظبي الإسلامي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- يمتلك مهارات الاتصال والعرض والتحليل.

- يمتلك مهارات تفاوض فعالة للغاية.

- لدية درجة عالية من الذكاء.

- يمتلك القدرة على العمل تحت الضغط وتقلبات السوق.