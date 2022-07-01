الصحة: الطبيب يكلف الدولة 70 ألف جنيه حتى تخرجه.. «والمتميز بيهاجر»

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، عن أسباب هجرة الأطباء المصريين للخارج، موضحا أن مواجهة تلك الظاهرة تمت من خلال التوسع في زيادة عدد الكليات.

هجرة الأطباء ظاهرة عالمية وليست مصرية

وقال «عبد الغفار» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: «هجرة الأطباء ظاهرة عالمية وليست مصرية، والاستقطاب يحدث للأطباء المتميزين، بالطبع بنخسر الأطباء، كون الطبيب يكلف الدولة بين 55 ألف إلى 70 ألف جنيه في الدراسة حتى تخرجه»، متابعا: «إحنا في النهاية بشر، والطبيب يهاجر حينما تتاح له فرصة أفضل».

إنشاء ما يقرب من 9 كليات طب الأعوام الماضية

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى التوسع في افتتاح كليات الطب خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تم إنشاء ما يقرب من 9 كليات طب الأعوام الماضية.

وأكمل وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، «الدولة تتخذ إجراءات لتحسين رواتب الأطباء، وبينها منظومة التأمين الصحي، فضلا عن إجراء دراسة بشأن هذا الأمر مع وزارة المالية، إحنا خسرانين، عندنا نقص في عدد الأطباء نحاول التغلب عليه بزيادة عدد الكليات»، وأضاف «الدور البطولي للتعامل مع كورونا بمثابة شهادة لصمود المنظومة الصحية المصرية، والقدرة على نجاح الأزمة»، مؤكدا تواصل الوزارة مع نقابة الأطباء بشكل دائم.