عاجل.. فريد زهران رئيسا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فوز فريد زهران، المرشح عن قائمة التقدم برئاسة الحزب في الانتخابات التي أجريت الجمعة، بعد حصوله على 520 صوتًا، فيما حصل الدكتور حنا جرجس على 229 صوتًا، فيما حصلت الدكتورة نجلاء قطب على 18 صوتا.

التصويت لاختيار رئيس الحزب

وجرت عملية التصويت على انتخابات الحزب المصري الديمقراطي لاختيار رئيس جديد له، وكذلك هيئة عليا جديدة في الثالثة عصرًا، بمقر الاقتراع في اتحاد نقابات عمال مصر، عقب اكتمال النصاب القانوني.

تنافس في الانتخابات على رئاسة الحزب في هذه الانتخابات، كل من: فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، على رأس قائمة «التقدم»، الدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، على رأس قائمة «التغيير»، والدكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، على رأس قائمة «الاستقلال».

الانتخابات في 19 أمانة جغرافية

وكان الحزب قد أجرى انتخاباته القاعدية تباعا في 19 أمانة جغرافية على مدار الشهور التسع الماضية، وتتم العملية الانتخابية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن المقرر عقد اجتماع لمناقشة التقارير والتصويت على الميزانيات ولائحة اتحاد الشباب، عقب إعلان النتيجة النهائية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اطمأنت على كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها تتلقى كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، لبحثها مع اللجنة المشرفة من قبل الحزب.