انهيار عقار قديم في الإسكندرية وإخراج سيدة مصابة والبحث عن جثتين

انهار منزل قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابقين بمنطقة فيكتوريا شرقي الإسكندرية، مساء الجمعة، فيما أنقذت قوات الحماية سيدة من السكان وجار البحث عن اثنين آخرين تحت الأنقاض.

تفاصيل انهيار منزل في الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار منزل قديم بشارع الكاشف من القصعي في منطقة فيكتوريا، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

تفاصيل انهيار منزل في الإسكندرية

وانتقل مسؤولي الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابقين، وانهياره بالكامل.

إنقاذ سيدة في الإسكندرية

ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ سيدة من السكان من تحت الأنقاض وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يجري البحث عن اثنين آخرين مازالا تحت الأنقاض- وفقا لشهود عيان وأقارب قاطني العقار.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل سقوط مين في فندق شهير في الإسكندرية

في سياق منفصل، لقى شخص مصرعه، إثر سقوطه من أعلى فندق شهير بمنطقة كليوباترا شرق محافظة الإسكندرية، وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ عن سقوط رجل من الدور التاسع بأحد فنادق كورنيش منطقة كليوباترا، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ.