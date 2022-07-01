استقرار أمواج البحر خلال «الويك إند» في شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار لأمواج البحر خلال الإجازة الأسبوعية للمواطنين، والتي تبعها ازدحام على الشواطئ من قبل المصطافين لقضاء وقتا ممتعا هربا من ارتفاع درجة درجة الحرارة اليوم، والتي سجلت 30 درجة مئوية.

مراجعة نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، فإن حالة شواطئ الإسكندرية خلال الجمعة الأولى من شهر يوليو، شهدت هدوء واستقرار حالة البحر والأمواج على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، ما يوحي بأجواء صيفية مميزة، تدعو المصطافين إلى الحصول على بعض الطاقة الإيجابية والراحة النفسية بالاستمتاع بجمال البحر اليوم.

ونظراً لارتفاع نسبة إشغال الشواطئ اليوم الجمعة، طالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جميع المواطنين بضرورة مراجعة نسبة إشغال الشاطئ على موقعهم الإلكتروني قبل التوجه إليه، حيث أن بعض الشواطئ تصل إلى ذروتها ما يمنع دخول أي مواطنين جدد.

قيمة التذكرة تشمل الخدمات

كما شددت مصايف الإسكندرية على أنه من الممنوع قيام عمال الشواطئ بإجبار المصطافين على دفع أموالا بخلاف قيمة تذكرة دخول الشاطئ، موضحين أن دخول دورات المياه واستخدام وحدات خلع الملابس مجاناً.

وأكدت مصايف الإسكندرية، أن مفتشيها ومراقبي الشواطئ موجودين منذ الصباح الباكر وطوال اليوم على كافة الشواطئ للتعامل مع أي بلاغ حول أي مشكلة تواجههم.

أرقام شكاوى تابعة لـ«مصايف الإسكندرية»

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أعلنت مسبقًا استعدادها الكامل لتلقي شكاوى المواطنين في حالة عدم حصولهم على مميزات الحجز الإلكتروني واستفساراتهم، وذلك على أرقام الشكاوى الخاصة بالقطاع الشرقي وهي: 01270746490-0128925266-01119555946-01501297888، بينما أرقام الشكاوى بالقطاع الغربي فهي: 012252676 - 0122 003 0103.