القوى العاملة تنظم ندوة «التبرع ببلازما الدم» في الإسكندرية

نظمت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، ندوة بعنوان «التبرع بالبلازما واجب وطني»، وهي عبارة عن تعريف بالبلازما وأهمية مشتقات البلازما، والأمراض التي يتم علاجها بهذه المشتقات، كما شملت على تعريف بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما وأهميته، وتم التحدث فيها عن عملية التبرع، وخطواتها، والفوائد التي تعود على المتبرع، ضمن المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

أهمية التبرع بالبلازما

جاء ذلك من خلال الدور الذي تلعبه مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، وذلك في مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، تحت شعار العلاج جواك، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، فضلا عن نشر الوعي بأهم القضايا والموضوعات المعاصرة علي المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

المتحدثون في الندوة

وأُقيمت الندوة تحت رعاية ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير المديرية، ومدير بنك الدم، مروة يوسف، ومدير إدارة علاقات العملاء، الدكتور عمرو السبع، بالتنسيق مع مدير التسويق الدكتورة شريهان فؤاد، وتحدث في الندوة الدكتور محمد شهاب، والدكتور أحمد فؤاد، ونفذها مدير إدارة التنظيم والإدارة ريهام أنور.