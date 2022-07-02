ماس كهربائي يتسبب في عطل حركة القطارات.. و«السكة الحديد»: لا إصابات

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للسكة الحديد، عن حدوث ماس كهربائي في قطار أسوان القاهرة رقم 989 والذي غادر محطة أسوان في تمام الساعة الحادية عشر مساء، أمس الجمعة الموافق 1 يوليو الجاري، مؤكدًا أن الماس تسبب في تعطل حركة القطار ما يقرب من ساعة.

قائد القطار يتلقى تنبيهات من الركاب

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قائد القطار تلقى تنبيهات من الركاب بشأن حدوث ماس كهربائي وعلى الفور قام فريق الصيانة بالقطار بالتعامل مع الموقف، موضحًا أن الماس حدث في كابل التكييف «ڤولت 380» الخاص بعربات القطار، مؤكداً أنه لم ينتج عنه أي إصابات في الركاب. وأوضح المصدر، أن الماس وقع أثناء وصول القطار محطة كوم إمبو، مؤكداً أنه على الفور تم إبلاغ مراقب الحركة في محطة الأقصر لأن إصلاح الماس الكهربائي تسبب في عطل حركة القطارات لمدة تصل إلى ساعة.

إصلاح الماس الكهربائي

وأكد المصدر، أنه تم إصلاح الماس منذ وقت قليل وتحرك القطار في خط سيره إلى محافظة القاهرة، موضحًا أنه جرى التنبيه على جميع قائدي القطارات بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بإشارات السكة الحديد وكذلك الأمر بالنسبة للركاب.

وأشار المصدر، إلى أن عمليات التعقيم تتم بشكل دوري في جميع القطارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا على وجود غرامات فورية على أي راكب يستقل القطار دون تذكرة.