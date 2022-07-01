مصرع طفل دهسا أسفل عجلات قطار في المحلة.. تعرف على التفاصيل

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، مصرع طفل في العقد الثاني من العمر، أسفل عجلات قطار «المحلة - طنطا»، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور.

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان المحلة، محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وطلبت سرعة تحريات المباحث، لمعرفة ملابسات الحادث، ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تقرير بإصابات الطفل

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول طفل يدعى «عمر م. ح.»، يبلغ من العمر 14 عاما، جثة هامدة إلى المستشفى، مصابا بتهتك في الأمعاء، وكسر في الجمجمة، وبتر في القدم.

لا توجد شبهة جنائية

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة، أنه حال عبور الطفل المتوفى، شريط السكة الحديد، بمنطقة منشية البكري، من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطار «المحلة - طنطا»، وتم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.