وفاة شاب بحقنة مخدرة في الدقهلية

توفى شاب في محافظة الدقهلية اليوم، إثر تناوله حقنه مواد مخدرة مما تسبب في مصرعه فى الحال وذلك بمدينة منية النصر بالدقهلية، وجرى نقله جثة هامدة إلى مستشفى منية النصر المركزي، وبالفحص تبين آثار حقنة في الفخذ الأيسر.

وصول شاب مستشفى منية النصر جثة هامدة

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول «بدوي ح. إ.»، مسجل خطر مخدرات 35 عامًا، عامل، مقيم بندر منية النصر جثة هامدة الي مستشفى منية النصر المركزي.

تناول المتوفى جقنة مخدرة

وبانتقال ضباط المباحث الو مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود آثار تناول حقن مواد مخدره بالفخذ الأيسر وهي التي تسببت في وفاته.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحغظ على الجثمان بمشرحة مستشفى المنصوزة الدولي وانتداب أحد الأطباء الضرعيين لتحديد سبب الوفاة.

وفاة شخص في العقد الخامس من عمره

وفي سياق منفصل، توفى شخص في العقد الخامس من عمره اليوم، في أثناء توجهه إلى نقطة شرطة «كفر بداوي» بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ضد شقيقه بعد تشاجرهما وذلك للخلاف على الميراث، فتوفي بأزمة قلبية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وجرى نقله إلي المستشفى، إلا أنه تبين وفاته.