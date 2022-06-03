وفاة شاب في ظروف غامضة ببورسعيد.. شكوك و3 سيناريوهات

لفظ شخص، مساء اليوم، أنفاسه الأخيرة في ظروف غامضة، بمنطقة بنك الإسكان في الضواحي بمحافظة بورسعيد، مع ادعاء بأنه توفى نتيجة تناول جرعة من المواد المخدرة.

بلاغ واتهام للمخدرات

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول «إبراهيم ا. ع.»، 37 سنة، يقطن بمساكن بنك الإسكان في حي الضواحي، جثة هامدة إلى مستشفى عطاء التخصصي، بادعاء تناول مادة مخدرة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

3 سيناريوهات للوفاة

على فور بدأ رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، التحريات الأولية حول الواقعة، تحت إشراف مدير أمن بورسعيد، وبرئاسة اللواء مسعد البداية مأمور قسم شرطة الضواحي، والرائد مصطفى درويش رئيس المباحث، لمعرفة ملابسات الحادث، وما إذا كان الشخص متعاطي للمخدرات، وتناول جرعة زائدة أدت إلى وفاته، أم أن هناك شبهة جنائية أو انتحار.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت بوضع الجثة تحت تصرفها بمشرحة مستشفى عطاء.