وفاة شاب في ظروف غامضة بالمرج والنيابة تأمر بتشريح الجثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض وفاة شاب في ظروف غامضة بالمرج، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة بإخطار لقسم شرطة المرج

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارًا من مستشفى الدمرداش يفيد بوفاة شاب متأثرًا بإصابته بحالة إعياء شديدة ويشتبه في تعاطيه مخدر غير معلوم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «إمام م ا» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثمان من أية إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطي جرعة مخدرات زائدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط ربة منزل من الطابق الخامس في حلوان

وفي سياق آخر، لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من بلكون مسكنها بالطابق الخامس بدائرة قسم شرطة حلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

التحريات: السيدة اتصلت بوالدتها قبل سقوطها

وكشفت التحريات بأن المتوفاة اتصلت بوالدتها قبل سقوطها بنصف ساعة وكانت الأمور طبيعية، مضيفة بأن والدي زوج المتوفاة كانا لديها في الشقة وقت سقوطها، ورجحت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنها أثناء قيامها بنشر الغسيل اختل توازنها، وسقطت من بلكون شقتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.